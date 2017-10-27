Федор Емельяненко назвал младшего брата Иудой

2017-10-27 00:59 | www.oxu.az | 4

Боец смешанного стиля, президент Союза ММА России Федор Емельяненко, в открытом письме обвинил младшего брата Александра во лжи и назвал его Иудой.

Как передает Oxu.Az, текст письма приводит «Советский спорт».

«Ты назвал моих близких подхалимами. Подхалим — это ты, Иуда. Мне жаль, что страдают люди, которые оказались рядом и поддержали тебя в сложную минуту. Я сам лично принес за тебя извинения не одному десятку людей... В мой адрес можешь говорить что хочешь, я это стерплю, но не смей оскорблять моих близких», — написал Емельяненко.

Он также обвинил брата во лжи. «Ты везде говоришь, что являешься мастером спорта по дзюдо, но это неправда. Ты всем врешь... Я действительно зарабатываю в Америке, но налоги с моего гонорара оплачиваются здесь, в России. Ты не имеешь об этом ни малейшего представления, но говоришь об этом с уверенностью», — добавил Емельяненко-старший, а также заявил, что для брата и его окружения он Федор, а не Федя.

С.Б.

