Россия и Турция готовят новое межправсоглашение по туризму

2017-10-27 01:28 | www.oxu.az | 4

РФ и Турция проводят роботу по подготовке нового межправительственного соглашения по развитию туризма.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил РИА Новости в четверг руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Собеседник агентства рассказал, что в четверг в Анталье состоялось 11-е заседание рабочей группы по развитию туризма между Россией и Турцией.

«Мы подвели первые итоги высокого туристского сезона 2017 года, рассматривали вопросы безопасности, санитарно-эпидемиологическую обстановку в Турции, развитие круизного туризма в черноморском регионе между нашими странами, вопросы развития межрегионального сотрудничеств», — сообщил он и уточнил, что по итогам заседания был подписан соответствующий протокол.

«Мы ведём работу по подготовке нового межправительственного соглашения по развитию туризма между Российской Федерацией и Турецкой Республикой. Дело в том, что предыдущее соглашение было подписано в 1995 году, с тех пор прошло 22 года и условия развития туризма сейчас уже несколько иные», — отметил Сафонов.

С.Б.

