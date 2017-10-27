Азия обогнала США по количеству миллиардеров

2017-10-27 01:36 | www.apa.az | 4

В 2016 году азиатский регион обогнал США по количеству долларовых миллиардеров. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на исследование финансового холдинга UBS Group.

Число миллиардеров в Азии увеличилось на 117 человек и выросло до 637, в то время как в США их 563. В целом в минувшем году совокупное состояние богатейших людей в мире показало 17%-процентный рост и составило $6 трлн. При этом американцы по-прежнему контролируют наибольшую денежную массу — $2,8 трлн, в то время как в Азии это $2 трлн.

По данным UBS, такой рост, прежде всего, произошел благодаря экономическому развитию Китая: новый миллиардер появляется там раз в три недели. Как отмечается, 75% всех появившихся в 2016 году миллиардеров родом из Китая и Индии.