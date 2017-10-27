Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в Папуа - Новой Гвинее

2017-10-27 02:02 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в восточной части острова Новая Гвинея (на территории государства Папуа - Новая Гвинея), сообщает в пятницу Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно данным, эпицентр землетрясение распологался в 8 километрах к юго-западу от города Маданг. Очаг залегал на глубине 107 километров.

Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.

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