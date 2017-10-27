В Тихом океане спасли американок, пять месяцев дрейфовавших на яхте

2017-10-27 02:40 | www.trend.az | 4

Две женщины в компании двух собак пять месяцев дрейфовали в открытом море на яхте, их спас в 1,4 тыс. километров от берегов Японии экипаж десантного корабля ВМС США "Ашланд", передает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC News.

Жительницы Гавайев Дженнифер Аппель и Таша Фуаба начали путешествие к Таити еще мае, однако во время шторма двигатель яхты вышел из строя. Женщины надеялись добраться до места назначения под парусами, но были снесены с маршрута в открытое море течением. Путешественницы посылали сообщения с просьбой о помощи, однако сигнал был слишком слабым и не достигал берега и других кораблей.

По словам женщин, им удалось выжить благодаря наличию на борту опреснителя воды и запасу провизии на год.

Ранее СМИ сообщали о спасении у берегов Соломоновых островов 15 человек, которые больше месяца дрейфовали в Тихом океане. Они пытались переплыть из Папуа-Новой Гвинеи на остров Лихир, одна женщина скончалась от обезвоживания.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.