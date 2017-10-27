Асад заявил о возможности внесения поправок в конституцию Сирии

2017-10-27 03:11 | www.apa.az | 4

Президент Сирии Башар Асад в четверг заявил, что успехи сирийской армии и союзников по борьбе с террористами постепенно подготавливают почву для политических усилий по урегулированию ситуации в стране.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, в этой связи он отметил, что Дамаск готов поддержать политические усилия, которые заключаются в "национальном примирении и диалоге между всеми посредством конгресса национального диалога в Сирии" вплоть до выработки поправок в конституцию и проведения новых выборов в парламент. В 2016 году президент Сирии Асад заявлял о том, что переходный период в Сирии должен проходить при нынешней конституции.

Ранее об идее провести конгресс народов Сирии, в котором должны принять участие все этнические и религиозные группы страны, правительство и оппозиция, заявил президент РФ Владимир Путин.