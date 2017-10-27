İstanbul'da PKK/KCK operasyonunda 3 kişi tutuklandı

2017-10-27 03:21 | www.trend.az | 0
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması adına eyleme karıştıkları gerekçesiyle yakalanan 3 kişi tutuklandı.
Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması YDGH adına eyleme karışan 3 hücre üyesi, güvenlik güçlerince 18 Ekim Çarşamba günü Avcılar'da yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yakalanan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. PKK'nın gençlik yapılanmasına mensup 3 zanlı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Milliyet