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İstanbul'da PKK/KCK operasyonunda 3 kişi tutuklandı

2017-10-27 03:21 | www.trend.az | 0

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması adına eyleme karıştıkları gerekçesiyle yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması YDGH adına eyleme karışan 3 hücre üyesi, güvenlik güçlerince 18 Ekim Çarşamba günü Avcılar'da yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yakalanan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. PKK'nın gençlik yapılanmasına mensup 3 zanlı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Milliyet

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