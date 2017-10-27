В США опубликовали около трех тысяч документов об убийстве Кеннеди (Обновлено)

2017-10-27 04:38 | www.trend.az | 4

04:38 (GMT+4) Около 3 тысяч документов об убийстве президента Джона Кеннеди в 1963 году впервые опубликованы в США — база данных из 2891 документа доступна на сайте Национальных архивов, передает РИА Новости.

Это очередная порция документов — предыдущая была опубликована 24 июля и содержала 3,9 тысячи документов. Еще несколько тысяч будут опубликованы до конца апреля 2018 года, сообщил ранее Белый дом.

Президент Дональд Трамп заявил, что общество заслуживает самой полной информации об убийстве. При этом Трамп заявил, что по соображениям национальной безопасности у него нет выбора, кроме как позволить ведомствам отредактировать определенные части текста.

04:13 (GMT+4) Национальные архивы США опубликуют очередную часть документов по убийству 35-го президента США Джона Кеннеди в 1963 году, подтвердил журналистам высокопоставленный представитель администрации, передает РИА Новости.

Публикация некоторых документов отложена до апреля 2018 года по решению президента Дональда Трампа, добавил он. Эти документы "будут рассмотрены дополнительно", сообщил представитель администрации.

Ранее в Национальных архивах заявили, что от новых документов не ожидается сенсаций, они будут иметь "дополнительное" значение к уже имеющимся сведениям.

Закон о публикации еще в 1992 году подписал тогдашний президент Джордж Буш-старший. Согласно нему, данные сведения могут увидеть свет через 25 лет, если глава государства одобрит это.

Президент США Дональд Трамп распорядился опубликовать секретные в прошлом материалы.

Накануне публикации СМИ сообщали, что в четверг могут быть опубликованы несколько тысяч документов общим объемом в десятки тысяч страниц. Впоследствии администрация уточнила, что речь идет о 2,8 тысячи документов. О том, какой объем опубликованных сведений будет действительно новым, неизвестно.

В преддверии публикации Филип Шеннон и Ларри Сабато, авторы книг о Кеннеди и расследовании его убийства, отмечали, что несколько тысяч ранее неизвестных документов "породят новое поколение конспирологов". По мнению исследователей, документальный массив может относиться к "одной из таинственной глав истории убийства — шестидневной поездке убийцы Кеннеди Ли Харви Освальда в Мехико за несколько недель до покушения на президента". Во время пребывания в мексиканской столице Освальд встречался с кубинскими и советскими агентами и попал под пристальное наблюдение местной резидентуры ЦРУ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.