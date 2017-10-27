США готовы ввести санкции против 33 военных предприятий и спецслужб РФ

2017-10-27 05:11 | www.apa.az | 5

Список организаций, в отношении которых возможны новые санкции США, включает ФСБ, СВР, ГРУ. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на документ, направленный госдепартаментом в конгресс.

Также в перечне 33 предприятия, концерна и организации. Среди них: "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МИГ", "Сухой", "Туполев", АНО "ПО КСИ" (производство микроэлектроники), Специальный технологический центр, компания "Цифровое оружие и защита" (ЦОР), "Адмиралтейские верфи", "Алмаз-Антей", Долгопрудненское научно-производственное предприятие, Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады", АО "Ижевский механический завод", машиностроительный завод имени М. И. Калинина, Конструкторское бюро приборостроения, АО корпорация "Тактическое ракетное вооружение", ООО "Молот-Оружие", Мытищинский машиностроительный завод, ОКБ "Новатор", НПО "Высокоточные комплексы", НПО "Сплав", "Оборонпром" концерн "Радиоэлектронные технологии", ОАО "Концерн "Радиотехнические и Информационные системы", корпорация "Уралвагонзавод".

В списке также значатся АО "Вертолеты России", концерн "Созвездие", АО НПО "Базальт", научно-исследовательский институт приборостроения имени В. В. Тихомирова, Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная приборостроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее утвердил перечень лиц и организаций, связанных с российской разведкой и оборонно-промышленным комплексом, против которых могут ввести санкции. Документ является закрытым, он не опубликован.