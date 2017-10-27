Запущено новое приложение для отслеживания автобусов в Ташкенте

2017-10-27 05:17 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - АО «Тошшахартрансхизмат» запустило новое мобильное приложение MyBus Tashkent, позволяющее отслеживать движение автобусов в Ташкенте.

Как сообщили в компании, с помощью приложения пользователи могут отслеживать движение автобусов на выбранном маршруте, узнавая время их прибытия на нужную остановку и такие параметры, как государственный номер, номер автопарка, скорость движения и расстояние от остановки до автобуса, внедрена система оповещений, позволяющая выйти на нужной остановке и не пропустить свой автобус.

Каталог остановок позволяет уточнить, какие маршруты проезжают через выбранную остановку. Через функцию поиска можно искать как автобус по номеру, так и остановку по названию. Кнопка «Местоположение» дает возможность увидеть ближайшие остановки. Для быстрого доступа маршруты можно добавлять в список избранных.

Приложение, разработанное АО «Тошшахартрансхизмат» охватывает все столичные автобусные маршруты.

(Автор: Диана Алиева)

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