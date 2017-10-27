Предприниматели Узбекистана и Турции подписали соглашения на $3,5 млрд.

2017-10-27 05:23 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Соглашения по реализации более 30 совместных проектов общей стоимостью $3,5 млрд. подписаны в ходе состоявшегося 26 октября в Стамбуле бизнес-форума деловых кругов Узбекистана и Турции.

Бизнес-форум состоялся в рамках государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 25-26 октября в Турцию.

По данным пресс-службы Президента Узбекистана, соглашения подписаны в сфере строительства крупных энергетических объектов и дорожной инфраструктуры, производства текстильной продукции, электрооборудования, строительных материалов, организации современных производств в пищевой и агропромышленности, логистических центров.

В ходе визита достигнута договоренность по доведению в ближайшее время товарооборота между Узбекистаном и Турцией до $3-4 млрд. в год, что создаст широкие возможности для деловых кругов двух стран.

(Автор: Диана Алиева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.