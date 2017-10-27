Единый портал Узбекистана запущен в новой версии

2017-10-27 05:26 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Единый портал интерактивных государственных услуг Узбекистана сегодня выступает в качестве единой точки доступа более чем к 300 государственным услугам.

Он выступает также в качестве открытой площадки мнений, предложений, заявок и обращений граждан. В этой связи разработана обновленная версия Единого портала - ЕПИГУ 2.0 (my2.gov.uz), которая сегодня уже запущена в тестовом режиме.

Как отметили в Мининфокоме страны, электронное правительство сегодня определяет новый способ взаимодействия органов государственного управления с физическими и юридическими лицами в соответствии с требованиями информационного общества.

Добавим, что в последнем отчете ООН об уровне мирового информационного развития, Узбекистан занял 80 место среди 193 стран в рейтинге Индекса развития электронного правительства. В результате принимаемых в стране широкомасштабных мер по развитию электронного правительства Узбекистан в рейтинге поднялся на 20 позиций выше предыдущего показателя.

(Автор: Диана Алиева)

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