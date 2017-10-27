В Узбекистане открыт сайт islamkarimov.uz

2017-10-27 05:35 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Начали функционировать официальные сайты Научно-просветительского мемориального комплекса имени Первого Президента Узбекистана Ислама Каримова - islamkarimov.uz, islomkarimov.uz.

Комплекс открыт при Президенте Республики Узбекистан. Материалы на сайте представлены на узбекском, английском и русском языках.

Сайт разработан при содействии специалистов Центра развития и внедрения компьютерных и информационных технологий «UZINFOCOM».

По данным национального информагентства Узбекистана, структура сайта предусматривает ознакомление пользователей Интернета с жизнью и деятельностью Ислама Каримова.

Здесь можно найти материалы, касающиеся биографии, государственных наград, трудов Ислама Каримова, летописи независимости страны, преобразований и реформ в различных сферах общественной и государственной жизни.

На сайте имеется медиатека, в рамках которой можно ознакомиться с материалами фото- и видеогалереи. Виртуальный тур позволяет всесторонне ознакомиться с памятником Исламу Каримову в Ташкенте и прилегающей к нему территорией.

Посетители сайта найдут много интересного и познавательного в плане ознакомления с историей независимого Узбекистана.

Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с Республиканским благотворительным общественным фондом имени Ислама Каримова, информацию о котором можно также найти на этом сайте.

(Автор: Диана Алиева)