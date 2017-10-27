В зоне .UZ уже 35 тыс. доменов

2017-10-27 06:04 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Центр UZINFOCOM Узбекистана информирует, что количество доменов в национальной зоне .UZ уже превысило 35 тысяч.

При этом о показателе в 32 тысячи доменов сообщалось недавно - в апреле. Таким образом, за полгода добавились еще три тысячи.

Добавим, что на странице https://cctld.uz/stat/ выводится распределение доменов по количеству символов.

Лидируют восьмисимвольные домены (4103 или 11,72 процента), чуть меньше семи- и девятисимвольных доменов, далее количество доменов уменьшается по закону нормального распределения. Двухсимвольных доменов 780, а 29-, 31-, 32- и 40-символьных – по одному домену.

(Автор: Диана Алиева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.