Trump Kennedy suikastına ilişkin 35 bin gizli belgeden 2 bin 800’ünün yayınlanmasına onay verdi

2017-10-27 06:08 | www.trend.az | 1

ABD Başkanı Donald Trump, 1963 yılında öldürülen eski başkan John F. Kennedy suikastına ilişkin 35 bin gizli belgeden 2 bin 800’ünün yayınlanmasına onay verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kennedy suikasti ile ilgili bazı dokümanların yayımlanmasını "ulusal güvenlik" gerekçesiyle durdurdu.

Trump, suikast ile ilgili yaklaşık 2 bin 800 dokümanın ise yayımlanması kararını verdi.

Beyaz Saray yetkilileri yayımlanmasına izin verilen dosyaların içeriğine ilişkin bir açıklama yapmadı.

"DEVLET BAZI BİLGİLERİN AÇIĞA ÇIKMASINI İSTEMİYOR"

Başkan Kennedy suikasti üzerinde öldürüldüğü 22 Kasım 1963 tarihinden bu yana komplo teorileri dolaşıyor.

Devletin suikastle ilgili bazı bilgilerin açığa çıkmasını istemediği yönünde iddialar bulunuyordu.

CIA, FBI VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ENGELLEMEK İÇİN SON DAKİKAYA KADAR LOBİ YAPTI

CIA, FBI ve Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere bazı devlet kurumlarının, soruşturma ile ilgili bazı dokümanların yayımlanmasını engellemek için son dakikaya kadar lobi yürüttüğü haberleri yapıldı.

TRUMP: KABUL ETMEK ZORUNDA KALDIM

Trump, konu ile ilgili yayımladığı bildiride, "Bugün perdenin artık kaldırılması emrini veriyorum." ifadesini kullansa da bazı dokümanların 6 aylık bir incelemeye daha alındığı belirtildi.

Donald Trump, bu inceleme için ise, "Ulusal güvenliğimize geri dönülmez zararlar verebilecek bir durum nedeniyle bunu kabul etmek zorunda kaldım" dedi.

Bu dokümanlar üzerinde gizliliğin 6 aylık inceleme sonunda dahi kaldırılmayabileceği bildiriliyor.

Kaynak: Haber7