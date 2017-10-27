Президент Казахстана подписал указ о переводе алфавита на латиницу

2017-10-27 06:23 | www.trend.az | 4

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Правительству Республики Казахстан: образовать национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику; обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года", — говорится в тексте указа.

Для обеспечения перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу президент постановил утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике и состоящий из 32 букв.

До 1920-х годов в казахском языке использовалось арабское письмо, на смену которому пришла латиница. Этот алфавит просуществовал до 1940 года, когда был принят казахский кириллический алфавит, состоящий из 42 букв.

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