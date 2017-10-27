Тиллерсон призвал армию Мьянмы помочь разрешить кризис в штате Ракхайн

2017-10-27 07:28 | www.trend.az | 5

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в четверг провел телефонный разговор с главнокомандующим вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайнгом, выразив свою обеспокоенность в связи с гуманитарным кризисом и актами насилия, происходящими в штате Ракхайн, передает ТАСС.

Об этом сообщила начальник пресс-службы американского Госдепартамента Хезер Науэрт.

Тиллерсон призвал вооруженные силы и службы безопасности Мьянмы "поддержать правительственные усилия, направленные на прекращение насилия в штате Ракхайн, и обеспечить безопасное возвращение тех, кто был вынужден покинуть дом во время этого кризиса, в особенности, большого числа представителей народности рохинджа".

Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что военным страны следует содействовать оказанию помощи вынужденным переселенцам, позволить работать на месте средствам массовой информации, а также сотрудничать с ООН при проведении расследования случаев нарушений прав человека.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.