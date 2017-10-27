Азербайджан займется транзитом крупногабаритных товаров е-торговли

2017-10-27 08:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Почтовый оператор ООО Azerpoct ведет переговоры с почтовыми экспресс-службами Китая, Южной Кореи и Сингапура на предмет организации транзита через Азербайджан крупногабаритных товаров, приобретенных на электронных торговых площадках, сказали Trend в ООО.

Как сказали в ООО, согласно подписанному ранее контракту между почтовой экспресс-службой (EMS - Express Mail Service) - Azerexpresspost, с почтой Эстонии, доставляемая из Германии в Азербайджан EMS-почта, посредством ООО Azerpoct перенаправляется в Россию.

"В первом полугодии в транзитном центре Azerpoct было переработано и отправлено в Россию 5567 единиц крупногабаритных EMS отправлений, общим весом 104 584 килограммов. Средний вес каждого отправления составил порядка 19 килограммов. В ближайшее время через Азербайджан в другие страны будет организован транзит еще более крупногабаритных почтовых посылок", - сказали в ООО.

Как отметили в Azerpoct, формирование в стране региональных и международных транспортных коридоров и превращение Баку в крупный транспортно-логистический центр, создало новые возможности для почтовых перевозок товаров, купленных через электронные торговые площадки.

"Реализуемый почтовым оператором проект международной е-торговли нацелен на формирование его в качестве регионального транзитного почтового центра. С этой целью Azerpoct сотрудничает с компанией Silk Way, которая обладает широкими возможностями в сфере авиаперевозок. В рамках проекта в основном осуществляется доставка в страну товаров, заказанных из Китая. Azerpoct занимается их переработкой и отправкой в другие страны", - сказали в ООО.

В прошлом году, как отметили в Azerpoct, из Гонконга в Азербайджан было доставлено свыше 480 тысячи почтовых отправлений, которые были перенаправлены в другие страны. Подавляющее большинство поступивших почтовых отправлений было перенаправлено в Россию.

"В результате расширения проекта, число стран, подключившихся к созданному в стране транзитному почтовому центру, достигло 17-ти. В первом полугодии было отправлено 2 490 388 почтовых отправлений в США, Германию, Австрию, Беларусь, Великобританию, Чехию, Францию, Индию, Иран, Израиль, Италию, Испанию, Люксембург, Нидерланды, Россию, Турцию и Украину", - сказали в ООО.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

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