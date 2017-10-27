В Азербайджане подготовлены предложения о внесении изменений в закон "О политических партиях" - Сиявуш Новрузов

2017-10-27 08:11 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Подготовлены предложения, связанные с внесением изменений в закон "О политических партиях". Об этом Trend в пятницу сказал заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан", председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) по вопросам общественных объединений и религиозных структур Сиявуш Новрузов.

Председатель комитета отметил, что изменения связаны с повышением прозрачности в политических партиях, то есть для прозрачности финансовых источников и затрат финансов. Он сказал, что в Азербайджане ряд политических партий предоставляют пустой отчет, а некоторые партии вообще не отчитываются.

"А некоторые дают неправильный отчет. Вопрос в отношении этих партий должен быть урегулирован юридически", - сказал Сиявуш Новрузов.

Председатель комитета отметил, что предложения будут обсуждены в Комитете общественных объединений и религиозных организаций.

"В соответствующих структурах также ведется обсуждение в связи с этим, после обсуждения в комитете будет рекомендован пленарному заседанию Милли Меджлиса", - сказал Сиявуш Новрузов.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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