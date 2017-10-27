Туркменистан отмечает День Независимости

2017-10-27 08:43 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане 27 и 28 октября празднуют 26-ю годовщину Дня независимости страны, эти дни объявлены нерабочими.

"Двадцать шесть лет назад с провозглашением независимости была заложена основа демократического, правового и светского государства, политического, экономического и культурного развития нашей Отчизны",- говорится в приветствии президента страны Гурбангулы Бердымухамедова к соотечественникам.

По его словам, независимость продемонстрировала всему миру единство и сплоченность, высокое достоинство, патриотизм, миролюбие и дружественность народа Туркменистана.

Масштабная работа, свидетельствующая о динамичном развитии национальной экономики и государства в целом, ведётся в нефтегазовой отрасли, сельском хозяйстве, строительстве, сферах энергетики, культуры, науки и образования, здравоохранения, спорта и туризма, - отмечается в обращении.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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