США готовы ввести санкции против 33 военных предприятий и спецслужб РФ

2017-10-27 08:53 | www.oxu.az | 4

Список организаций, в отношении которых возможны новые санкции США, включает ФСБ, СВР, ГРУ.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на документ, направленный госдепартаментом в конгресс.

Также в перечне 33 предприятия, концерна и организации. Среди них: "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МИГ", "Сухой", "Туполев", АНО "ПО КСИ" (производство микроэлектроники), Специальный технологический центр, компания "Цифровое оружие и защита" (ЦОР), "Адмиралтейские верфи", "Алмаз-Антей", Долгопрудненское научно-производственное предприятие, Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады", АО "Ижевский механический завод", машиностроительный завод имени М. И. Калинина, Конструкторское бюро приборостроения, АО корпорация "Тактическое ракетное вооружение", ООО "Молот-Оружие", Мытищинский машиностроительный завод, ОКБ "Новатор", НПО "Высокоточные комплексы", НПО "Сплав", "Оборонпром" концерн "Радиоэлектронные технологии", ОАО "Концерн "Радиотехнические и Информационные системы", корпорация "Уралвагонзавод".

В списке также значатся АО "Вертолеты России", концерн "Созвездие", АО НПО "Базальт", научно-исследовательский институт приборостроения имени В. В. Тихомирова, Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная приборостроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее утвердил перечень лиц и организаций, связанных с российской разведкой и оборонно-промышленным комплексом, против которых могут ввести санкции. Документ является закрытым, он не опубликован.

A.C.

