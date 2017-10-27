Россия готова принять участие в совместных проектах с Туркменистаном в нефтегазовой сфере - Шафраник

2017-10-27 08:49 | www.trend.az | 5

АШХАБАД, /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял председателя Совета Союза нефтегазопромышленников России Юрия Шафраника, сообщает в пятницу утром госагентство Туркмен довлет хабарлары.

В ходе беседы было заявлено о намерении России расширить своё присутствие на перспективном туркменском рынке, принимая активное участие в новых совместных проектах.

"В частности, это касается разведки, добычи и переработки углеводородов, а также других полезных ископаемых", - сказано в информации.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что в модернизации нефтегазовой промышленности Туркменистан делает ставку на внедрение инновационных технологий, передовых достижений научно-технического прогресса, и адресовал российским партнёрам пожелание представить конкретные предложения по взаимодействию в данной сфере.

Туркменистан является одним из крупнейших поставщиков природного газа в Каспийском регионе.

В Туркменистане работает порядка 190 компаний с российским капиталом. С 2009 года на основании подписанного соглашения о разделе продукции в туркменском секторе Каспия ведет свою деятельность холдинг АРЕТИ (бывшая ИТЕРА).

В то же время российский ОАО Газпром - традиционный торговый партнер в 2016 году прекратила закупки туркменского газа.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.