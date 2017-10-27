В Баку 24-летнюю девушку изнасиловал знакомый

2017-10-27 09:15 | www.oxu.az | 4

Изнасилование в пять утра зарегистрировала полиция Насиминского района.

Как передает Oxu.Az, об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах.

В среду 25 октября в 19-е отделение полиции указанного района с заявлением обратилась жительница Товузского района Рена Магеррамова, 1993 года рождения (имя изменено по этическим соображениям и в интересах следствия). Она показала, что в среду в 05:00 была изнасилована на съемной квартире, где она проживает, знакомым по имени Анар. Девушка рассказала полицейским, что сама впустила к себе молодого человека, но не думала, что он ее изнасилует.

Материалы дела направлены в прокуратуру Насиминского района. Пока по факту преступления подозреваемый не задержан.

По данным Главного управления полиции города Баку с начала месяца по столице зарегистрировано пять изнасилований, два из которых раскрыты.

Э.А.

