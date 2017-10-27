В Бакинском метро возникли задержки в движении поездов

2017-10-27 09:18 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В пятницу утром в Бакинском метро возникли задержки в движении поездов. Задержки в графике поездов и плотность пассажиропотока были связаны с возникшими техническими проблемами в депо. Об этом Trend в пятницу сообщил глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев.

"Рано утром возникла проблема при выезде поездов из депо. То есть мы не смогли принять достаточно поездов на линии. Поэтому на станциях возникла плотность пассажиропотока. После семи часов утра мы уже восстановили полное выдвижение поездов на линию. Несмотря на это была высокая плотность пассажиропотока", - сказал глава пресс-службы.

По его словам, сейчас график поездов восстановлен, в ближайшие минуты будет полностью устранена плотность пассажиропотока на станциях.

(Автор: Самир Али)

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