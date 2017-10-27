Глава Пентагона посетил демилитаризованную зону на границе с КНДР

2017-10-27 09:25 | www.trend.az | 5

Министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе визита в Южную Корею посетил демилитаризованную зону (ДМЗ) на границе с КНДР, передает РИА Новости cо ссылкой на телеканал CNN.

Глава Пентагона прибыл в Южную Корею из Таиланда, где присутствовал на похоронах короля Пхумипхона Адулъядета (Рамы IX).

На следующей неделе начинается азиатское турне президента США Дональда Трампа, в ходе которого он посетит и Южную Корею. Ранее сообщалось о том, что в Белом доме идут дискуссии о возможности его визита в демилитаризованную зону. Сам Трамп уклонился от прямого ответа на этот вопрос.

Власти КНДР традиционно крайне негативно воспринимают посещение демилитаризованной зоны лидерами США и их союзников.

Поездка Трампа на Корейский полуостров состоится на фоне обострения ситуации вокруг КНДР. Вашингтон и Пхеньян периодически обмениваются жесткими заявлениями, угрожая боевыми действиями.

Отношения между Соединенными Штатами и КНДР обострились на фоне военных учений США и Южной Кореи, направленных на отработку удара по КНДР в случае войны. Ранее Северная Корея провела ракетные и ядерные испытания, после которых Совбез ООН установил самый жесткий санкционный режим в отношении Пхеньяна с начала XXI века.

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