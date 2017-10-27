Информационному агентству Report исполняется 3 года

2017-10-27 09:35 | www.oxu.az | 4

Сегодня исполняется три года со дня начала деятельности Информационного агентства (ИА) Report.

Как передает Oxu.Az, действующее на азербайджанском, русском и английском языках Информагентство Report за истекшие 3 года набрало широкую читательскую аудиторию, оперативно доводя до читателей информацию о происходящих в стране и мире самых важных событиях в политике, экономике, обществе, спорте, культуре и других сферах.

Корреспонденты Report действуют в Турции, России, Грузии, Западной и Восточной Европе, также существуют карабахское, южное, аранское, ширванское, западное, северное и северо-западное бюро по Азербайджану.

За прошедший период сайт www.report.az, являющийся основным веб-ресурсом ИА Report, утвердил себя в качестве надежного источника информации для других органов СМИ.

Коллектив Oxu.Az поздравляет ИА Report, желает дальнейших творческих успехов!

Э.А.

