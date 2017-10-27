Генсек НАТО посетит Южную Корею на будущей неделе

2017-10-27 09:31 | www.trend.az | 3

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен нанести трехдневный визит в Южную Корею на будущей неделе, передает агентство Интерфакс со ссылкой на южнокорейский МИД.

Во время пребывания Столтенберга в Южной Корее запланировано его обсуждение с соответствующими южнокорейскими представителями вопросов "координированного подхода" к КНДР, нераспространения оружия массового уничтожения, кибербезопасности, и противодействия терроризму.

В ходе визита, как отметило внешнеполитическое ведомство, он проведет переговоры с главой МИД Кан Ген Хва, нанесет "визит вежливости" президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, посетит демилитаризованную зону, разделяющую два корейских государства после войны 1950-1953 годов.

Южная Корея является одним из основных союзников НАТО вне альянса.

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