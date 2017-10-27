В закон «О политических партиях» внесут изменения

2017-10-27 09:44 | www.oxu.az | 5

«Подготовлены предложения, связанные с внесением изменений в закон «О политических партиях»».

Как передает Oxu.Az, об этом Trend в пятницу сказал заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан», председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам общественных объединений и религиозных структур Сиявуш Новрузов.

Председатель комитета отметил, что изменения связаны с повышением прозрачности в политических партиях, то есть для прозрачности финансовых источников и затрат финансов. Он сказал, что в Азербайджане ряд политических партий предоставляют пустой отчет, а некоторые партии вообще не отчитываются.

«А некоторые дают неправильный отчет. Вопрос в отношении этих партий должен быть урегулирован юридически», - сказал Сиявуш Новрузов.

Председатель комитета отметил, что предложения будут обсуждены в Комитете общественных объединений и религиозных организаций.

«В соответствующих структурах также ведется обсуждение в связи с этим, после обсуждения в комитете будет рекомендован пленарному заседанию Милли Меджлиса», - сказал Сиявуш Новрузов.

Э.А.

