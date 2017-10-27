На Эйфелевой башне появилась площадка для гольфа

2017-10-27 09:32 | www.trend.az | 6

У посетителей главного символа Парижа - Эйфелевой башни - появилась возможность сыграть в гольф. Мини-поле, как передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM, расположено на высоте 57 метров.

Оригинальный проект был осуществлен совместно с Французской федерацией гольфа в преддверии главного события в этом виде спорта - сражения между командами Европы и США за Кубок Райдера. Состязания пройдут с 25 по 30 сентября будущего года в парижском комплексе Le Golf National. Эта крупнейшая арена, где проходят самые престижные международные соревнования, расположена в предместьях Парижа.

Миниатюрную спортивную лужайку с шестью лунками украшают макеты самых примечательных мест Парижа - стеклянная пирамида-вход в Лувр, Собор Парижской Богоматери, сама Эйфелева башня, Опера Гарнье, Триумфальная арка и знаменитая базилика Сакре-Кёр на холме Монмартр. Поиграть в гольф на "высотке" можно до 5 ноября.

Кубок, учрежденный английским бизнесменом Сэмюэлем Райдером, впервые состоялся в 1927 году. С 1979 года он проводится в формате Европа - США. Пока больше побед на счету американских спортсменов.

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