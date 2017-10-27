США поставят в Южную Корею беспилотники Global Hawk

2017-10-27 09:38 | www.trend.az | 4

США планируют поставить Южной Корее четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) RQ-4 Global Hawk. Корпорация Northrop Grumman сообщила на своем сайте, что эти беспилотные разведчики "значительно увеличат возможности южнокорейского командования по сбору разведывательной информации, что обеспечит принятие на ее основе более взвешенных решений", передает ТАСС.

"Это наш первый контракт на поставку Global Hawk в страну-союзницу США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что является значительным достижением для Northrop Grumman", - сказала вице-президент корпорации Мэри Петришин.

Южная Корея и США заключили контракт на поставку четырех стратегических разведывательных беспилотников RQ-4 Global Hawk в 2014 году. Первые два беспилотника должны поступить на вооружение южнокорейских ВВС в декабре этого года, доставка остальных двух планируется в 2019 году. Стоимость одного беспилотника составляет $223 млн с учетом затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

RQ-4 Global Hawk производства Northrop Grumman - крупнейший беспилотный летательный аппарат военного назначения. Он является основным средством ведения воздушной разведки и наблюдения ВВС США. Размах крыльев БПЛА составляет 35 м, длина - 13,3 м, взлетный вес - 15 т. Аппарат способен совершать полеты длительностью 30 часов на высоте до 18 тыс. м со скоростью до 570 км/ч с полезной нагрузкой до 900 кг.

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