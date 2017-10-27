Azərbaycan nefti kritik həddi keçdi

2017-10-27 09:48 | www.oxu.az | 9

Azərbaycanın dünya bazarına çıxararaq satdığı xam neftin 1 barelinin qiyməti 0,63 dollar və yaxud 1,07% artıb.

Oxu.Az xəbər verir ki, "Azeri LT CIF" markalı neftin qiyməti 59,70 dollar/barelə bərabər olub.

Qeyd edək ki, dünya bazarında neftin qiyməti bahalaşmaqdadır. Nefti Səudiyyə Ərəbistanının energetika naziri Xalid Əl-Falihin açıqlaması bahalaşdırıb. Nazir bəyan edib ki, Səudiyyə Ərəbistanı bundan sonra da neft bazarının balanslaşdırılmasına dair müvafiq addımlar atacaq.

L.Ə.