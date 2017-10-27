Турция будет производить боевые автомобили нового поколения – ФОТО

2017-10-27 09:50 | www.oxu.az | 5

Турция наладит производство боевых автомобилей нового поколения, получивших название Korhan, передает Oxu.Az со ссылкой на Trend.

Боевая машина Korhan разработана инженерами турецкой оборонной компании ASELSAN.

Сообщается, что после того как будет налажено серийного производство боевых автомобилей Korhan, эту технику примут на вооружение ВС Турции.

Характеристики боевой машины Korhan не разглашаются.

Отметим, что ранее Турция приступила к разработке электромагнитной артиллерийской системы - Elektromanyetik Top Sistemi (EMT) в рамках проекта усиления оборонной промышленности.

Сообщается, что к разработке EMT впервые приступили в 2014 году и эти работы велись за счет внутренних средств компания ASELSAN. В 2015 году разработка проекта продолжилась при поддержке Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK).

СМИ сообщают, что разрабатываемый новый вид вооружений получит название TUFAN и будет принят на вооружение ВС Турции после начала серийного производства.

С.Б.

