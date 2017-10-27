Турция и Иран могут начать совместные операции на севере Ирака против РПК

2017-10-27 09:51 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Турция и Иран могут начать совместные военные операции на севере Ирака против террористической Рабочей партии Курдистана. Об этом пишут в пятницу турецкие СМИ со ссылкой на военный источник в Турции.

Также Иран и Турция будут обмениваться разведданными.

В настоящее время обсуждаются детали проведения совместных военных операций против РПК на севере Ирака.

Отметим, что накануне премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сказал, что Турция, Иран и Ирак прилагают совместные усилия для обеспечения стабильности в регионе.

По словам премьера, для этих стран приоритетом являются стабильность и борьба с терроризмом.

Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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