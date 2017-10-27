Наибольший товарооборот у Кыргызстана имеется с Россией, Казахстаном и Узбекистаном

2017-10-27 09:51 | www.trend.az | 5

Наибольший товарооборот у Кыргызстана имеется с Россией, Казахстаном и Узбекистаном. Об этом на 15-ом заседании совета руководителей палат государств-участников СНГ «О роли палат в развитии торгово-экономического сотрудничества стран СНГ» сказал заместитель министра экономики Эльдар Абакиров, передает КНИА «Кабар».

По его словам, со странами СНГ товарооборот на сегодня составляет 46%. Абакиров сообщил, что с каждым годом во всех странах содружества наблюдается экономический рост.

«Этот совет, который был создан 15 лет назад, стал площадкой для СНГ в вопросах инновационного развития, активизации выставочно-ярмарочной деятельности, расширения приграничного сотрудничества, развития государственно-частного партнерства, развития кадров для бизнеса и так далее», - сказал он.

Абакиров отметил, что предприниматели лучше знают состояние бизнеса.

«В Кыргызстане на сегодняшний день в тех или иных бизнес-ассоциациях состоят в членстве около 20% бизнеса», - сказал он.

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