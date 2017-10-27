На Эйфелевой башне открылась площадка для гольфа

2017-10-27 10:00 | www.oxu.az | 4

В одном из главных символов Парижа на высоте 57 метров появилось мини-поле для игры в гольф.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал BFM.

Проект был осуществлен совместно с Французской федерацией гольфа в преддверии главного события в этом виде спорта — сражения между командами Европы и США за Кубок Райдера.

Миниатюрную спортивную лужайку с шестью лунками украшают макеты самых примечательных мест Парижа: стеклянная пирамида-вход в Лувр, Собор Парижской Богоматери, сама Эйфелева башня, Опера Гарнье, Триумфальная арка и знаменитая базилика Сакре-Кёр на холме Монмартр.

Поиграть в гольф на высоте можно будет до 5 ноября.

Н.О.