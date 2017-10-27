Таджикистан и Туркменистан обсудили развитие двустороннего сотрудничества

2017-10-27 09:56 | www.trend.az | 3

Вопросы двустороннего сотрудничества между Таджикистаном и Туркменистаном в сферах образования и науки, здравоохранения, спорта были обсуждены в ходе встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Туркменистане Фарруха Шарифзода с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана Сапардуди Толлиевым.

Как сообщили НИАТ «Ховар» в Департаменте информации МИД РТ, таджикский дипломат в Ашхабаде также встретился с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана Максатом Бабаевым. В ходе встречи сторонами были обсуждены вопросы развития сотрудничества в энергетической и нефтегазовой сферах, а также вопросы, связанные с обеспечением нефтепродуктами, коксом, природным и сжиженным газом, добычей и переработкой полезных ископаемых.

Была отмечена необходимость тесного сотрудничества в подготовке кадров в сфере нефтяной и газовой промышленности и с этой целью выделения квот гражданам Таджикистана для обучения в Международном университете нефти и газа Туркменистана.

По сообщению источника, в Ашхабаде Фаррух Шарифзода также встретился с Министром образования и науки Туркменистана Пурли Агамирадовым, с которым были обсуждены перспективы сотрудничества в научной и образовательной сферах.

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