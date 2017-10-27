Глава Пентагона посетил демилитаризованную зону

2017-10-27 10:04 | www.oxu.az | 6

Министр обороны США Джеймс Мэттис посетил в пятницу демилитаризованную зону между КНДР и Республикой Корея, сообщает Оxu.Az со ссылкой на агентство Yonhap.

Мэттис заявил, что его визит в ДМЗ подчеркивает "резкое различие" между двумя странами и выразил поддержку Сеулу. Глава Пентагона призвал к денуклеаризации региона:

"Наша цель - не война, но полная, подконтрольная и окончательная денуклеаризация Корейского полуострова".

Ранее желание посетить ДМЗ высказал президент США Дональд Трамп.

Н.Г.