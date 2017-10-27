Американские военные спасли девушек, 5 месяцев дрейфовавших в океане – ВИДЕО + ФОТО

2017-10-27 10:08 | www.oxu.az | 3

Американский десантный корабль «Эшланд» подобрал двух жительниц города Гонолулу и двух их собак, находившихся почти полгода на яхте со сломанным мотором в 900 милях от Японии, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ABC News.

Дженнифер Аппель и Таша Фуаба решили отправиться в самостоятельное путешествие с Гаваев на Таити в мае. Во время шторма у яхты сломался двигатель, а сильный ветер вынес судно в открытый океан. Многочисленные сигналы о помощи не доходили до берегов, а поблизости долго не было никаких кораблей.

Лишь спустя пять месяцев на горизонте показалось американское военное судно, чья команда и пришла на помощь.

По словам Аппель и Фуаба, от голодной смерти их спасли запасы круп и макарон.

Н.О.