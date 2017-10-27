Официальный курс маната к мировым валютам на 27 октября (версия 2)

2017-10-27 10:05 | www.trend.az | 4

Добавлены курсы валют (первая версия опубликована в 09:20)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 27 октября установлен на уровне 1,7002 и 1,9782 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют и драгметаллов 27.10.2017 1 доллар США 1 USD 1.7002 1 евро 1 EUR 1.9782 1 австралийский доллар 1 AUD 1.299 1 аргентинский песо 1 ARS 0.0963 100 белорусских рублей 100 BYR 0.8644 1 бразильский реал 1 BRL 0.5168 1 дирхам ОАЭ 1 AED 0.4629 1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0.1194 100 южнокорейских вон 100 KRW 0.1504 1 чешская крона 1 CZK 0.077 1 чилийский песо 1 CLP 0.2678 1 китайский юань 1 CNY 0.2557 1 датская крона 1 DKK 0.2658 1 грузинский лари 1 GEL 0.6635 1 гонконгский доллар 1 HKD 0.2179 1 индийская рупия 1 INR 0.0261 1 британский фунт стерлингов 1 GBP 2.2324 100 индонезийских рупий 100 IDR 0.0125 100 иранских риалов 100 IRR 0.0045 1 шведская крона 1 SEK 0.203 1 швейцарский франк 1 CHF 1.702 1 израильский шекель 1 ILS 0.482 1 канадский доллар 1 CAD 1.3211 1 кувейтский динар 1 KWD 5.6261 1 казахский тенге 1 KZT 0.0051 1 киргизский сом 1 KGS 0.0248 100 ливанских фунтов 100 LBP 0.1122 1 малайзийский ринггит 1 MYR 0.4008 1 мексиканский песо 1 MXP 0.0885 1 молдавская лея 1 MDL 0.0986 1 египетский фунт 1 EGP 0.0963 1 норвежская крона 1 NOK 0.2076 100 узбекских сомов 100 UZS 0.0211 1 польский злотый 1 PLN 0.4649 1 российский рубль 1 RUB 0.0294 1 сингапурский доллар 1 SGD 1.242 1 саудовский риал 1 SAR 0.4534 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 2.399 1 турецкая лира 1 TRY 0.4447 1 тайваньский доллар 1 TWD 0.0562 1 таджикский сомони 1 TJS 0.1931 1 новый туркменский манат 1 TMM 0.4858 1 украинская гривна 1 UAH 0.0634 100 японских иен 100 JPY 1.4894 1 новозеландский доллар 1 NZD 1.1631 Золото (1 унция) 1 XAU 2165.6298 Серебро (1 унция) 1 XAG 28.5107 Платина (1 унция) 1 XPT 1576.0854 Палладий (1 унция) 1 XPD 1649.194

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