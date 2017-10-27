"Сердце Урала" азербайджанского фотографа

2017-10-27 10:11 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку 30 октября в 16:00 состоится открытие фотовыставки молодого азербайджанского писателя и фотографа Рустама Гусейнова "Сердце Урала", сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

На выставке будут представлены фотографии, сделанные Рустамом Гусейновым в августе-сентябре этого года в Пермском крае.

Экспозиция фотовыставки расскажет о Пермском крае – его природе, культуре, истории и современной жизни, как их увидел фотограф и писатель – участник краткосрочной ознакомительной поездки в Россию в рамках проекта Россотрудничества "Новое поколение".

Выставка будет проходить до 10 ноября. Вход - свободный.

(Автор: Джани Бабаева)

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