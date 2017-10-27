Названо главное условие продления жизни

2017-10-27 10:12 | www.oxu.az | 4

Американские исследователи пришли к выводу, что незначительные изменения в рационе могут продлить жизнь в долгосрочной перспективе, сообщает Оxu.Az со ссылкой на Life.

Например, замена одного стакана сладкого напитка на порцию орехов в день снижает вероятность преждевременной смерти.

Статья ученых опубликована в журнале New England Journal of Medicine.

Специалисты проанализировали связь между изменениями в диете у 74 тысяч взрослых людей в течение 12-летнего периода и риском смерти в последующие 12 лет .

Качество диеты оценивалось по относительному количеству здоровой пищи, употребляемой человеком цельные зерна, овощи, фрукты, рыба.

Оказалось, что увеличение показателей качества рациона на 20 процентов уменьшало риск преждевременной смерти на 8-17 процентов, а снижение качества увеличивало ее вероятность на 6-12 процентов.

Однако даже те люди, кто вел нездоровый образ жизни, но стал употреблять больше здоровой пищи, в среднем жили дольше тех, кто не изменял свои привычки.

Н.Г.