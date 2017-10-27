Казахстан упрощает условия для инвесторов

2017-10-27 14:24 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Кодекс "О недрах и недропользовании", представленный на рассмотрение Мажлиса Казахстана, предусматривает размытие налоговых границ между разведкой и добычей и направлен на создание условий и привлекательного инвестиционного климата в стране. Об этом на брифинге в пятницу сказал первый вице-министр энергетики Казахстанв Махамбет Досмухамбетов, сообщают казахстанские СМИ.

"Те затраты, которые инвестор произвел на стадии разведки, как рисковые затраты, он будет иметь право восполнить их из доходов на добычу. Налоговые границы между двумя контрактами будут размыты. Есть вопросы разведки на шельфе Каспия, когда инвесторы и крупные компании поднимают вопрос, мы готовы идти на эти затратные и рисковые проекты в случае изменения налоговых условий, чтобы была расчетная рентабельность. Весь Кодекс направлен на упрощение и создание лучших условий для инвесторов", - сказал первый вице-министр.

В конце сентября проект Кодекса внесли на рассмотрение в Мажилис. Основными новеллами Кодекса стали упрощение конкурсной процедуры, налоговые преференции для зарубежных инвесторов.

В новом Кодексе разработаны нормы, заметно упрощающие предоставление права недропользования по аналогии австралийской модели путем внедрения лицензионного порядка.

Также планируется совместить разведку и добычу полезных ископаемых. Это станет своеобразной гарантией, что недропользователь будет иметь абсолютное право добывать те запасы, которые он обнаружит.

Казахстан входит в число 15 ведущих стран мира по подтвержденным запасам нефти, обладая тремя процентами мировых запасов "черного золота".

Нефтегазоносные районы занимают 62 процента площади страны и располагают 172 нефтяными месторождениями, из которых более 80-ти находятся в разработке. Более 90 процентов запасов нефти сосредоточено на 15 крупнейших месторождениях.

Месторождения находятся на территории шести из четырнадцати областей Казахстана. Это Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская и Мангистауская области. При этом примерно 70 процентов запасов углеводородов сконцентрировано на западе Казахстана.

Наиболее разведанными запасами нефти обладает Атырауская область, на территории которой открыто более 75 месторождений с запасами промышленных категорий 930 миллионов тонн. Крупнейшее месторождение области – "Тенгизское" (начальные извлекаемые запасы – 781,1 миллиона тонн). На долю остальных месторождений области приходится около 150 миллионов тонн. Более половины этих запасов сосредоточено на двух месторождениях – "Королевское" (55,1 миллиона тонн) и "Кенбай" (30,9 миллиона тонн).

(Автор: Нигяр Гулиева)

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