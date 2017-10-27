Азербайджан и Иран договорились о финансировании строительства железной дороги Решт-Астара (Эксклюзив)

2017-10-27 14:39 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Иран договорились об условиях финансирования строительства участка железной дороги Решт-Астара в рамках проекта Международного транспортного коридора "Север-Юг", сказал в пятницу в экслюзивном интервью Trend генеральный директор по международным вопросам Центрального банка Ирана Хусейн Ягуби.

По его словам, представители Центрального банка, министерства экономики и финансов ИРИ, а также Иранских железных дорог, во время вчерашней встречи в Баку договорились с азербайджанскими коллегами об условиях выделения кредита на строительство железной дороги.

"Азербайджан согласился предоставить кредит в размере 500 миллионов долларов на строительство железной дороги протяженностью 164 километра", - сказал Ягуби.

Он также добавил, что официальная церемония подписания кредитного соглашения состоится в Тегеране в ближайшем будущем.

Министр экономики и финансов Ирана Масуд Карбасиан, возглавляющий высокопоставленную экономическую делегацию, прибыл 26 октября в Баку с двухдневным официальным визитом для обсуждения двусторонних экономических связей.

Участок Решт-Астара является важной частью транспортного коридора "Север-Юг", который призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - более 10 миллионов тонн грузов.

(Авторы: Фархад Данешвар, Максим Цурков)

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