НСТР обнаружил оскорбительные выражения в рекламном ролике

2017-10-27 12:13 | www.apa.az | 6

«Мониторинги в связи с нормами литературного языка проводятся в эфире регулярно и во всех направлениях, в том числе в рекламных роликах».

Об этом АПА сообщил завотделом экспертизы, программирования и аналитики Национального совета телерадиовещания (НСТР) Таваккюль Дадашов.

По его словам, вопрос нарушения норм литературного языка в рекламных роликах был особо подчеркнут 6 октября на конференции «Роль СМИ в сохранении и развитии литературного языка»: «Однако несмотря на то, что прошло много времени, к сожалению проблемы остаются. Например, хочу отметить рекламный ролик «ATV+» на телеканале ATV. В рекламе бросается в глаза использование фраз, противоречащих нормам культуры в эфире и литературного языка, уличного языка, оскорбительных выражений. В этой рекламе есть такое предложение: «Эй, эй, тупой, куда ты бежишь?». Как вы видите это очень неприятно. Мы призываем каналы более ответственно относиться к этому вопросу. Известно, что защита литературного языка на телевизионном пространстве постоянно находится в центре внимания».