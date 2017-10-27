ВС Австралии: Вице-премьера избрали в парламент с нарушением

2017-10-27 10:28 | www.oxu.az | 5

Верховный суд Австралии постановил, что вице-премьер Барнаби Джойс и еще четыре сенатора были избраны в парламент с нарушением национального законодательства, поскольку являлись обладателями двойного гражданства.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет газета Australian.

Решение суда означает проведение дополнительных выборов, которые могут стоить правящей коалиции большинства в парламенте.

В настоящее время консервативная коалиция, состоящая из Либеральной и Национальной партии, обладает большинством с преимуществом всего в одно место.

Джойс сможет участвовать в дополнительных выборах, поскольку уже официально отказался от гражданства Новой Зеландии, которое он, не подозревая об этом, унаследовал после смерти отца.

Н.О.