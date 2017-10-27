Тиллерсон одобрил список лиц и компаний РФ, сотрудничество с которыми грозит санкциями

2017-10-27 14:44 | www.trend.az | 5

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон одобрил список лиц, организаций и компаний, подпадающих под режим санкций, закон о введении которого в отношении России, а также Ирана и КНДР был принят летом 2017 года. Об этом сообщила в четверг журналистам начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, передает ТАСС.

По ее словам, Тиллерсон уполномочил Госдепартамент опубликовать список "лиц или организаций, которые являются частью или действуют в интересах оборонных или разведывательных секторов правительства РФ". "Госсекретарь подписал соответствующее постановление", - отметила она, добавив, что список и рекомендации к нему пока будут доступны только для Конгресса, но документ будет "распространен в ближайшее время".

Как сообщила начальник пресс-службы, внешнеполитическое ведомство США в данный момент "информирует Конгресс, представителей ключевых отраслей промышленности США, союзников и партнеров" о рекомендациях. "Мы ожидаем, что материалы будут опубликованы в ближайшее время на [официальном сайте Госдепартамента США] state.gov, - отметила Науэрт. - На данный момент у меня нет дополнительной информации <...>, потому что многие консультации по этому вопросу все еще ведутся с Конгрессом, нашими союзниками и партнерами".

Контрольный список

Фактически речь идет о "контрольном списке" и рекомендациях странам и иностранным компаниям о том, с какими российскими фирмами и ведомствами лучше не иметь никаких дел и тем самым избежать наказания за нарушение санкционного режима.

Ряд американских газет, включая New York Times, уже ознакомились с пока еще не обнародованном списком из 39 фирм, который носит предварительный характер. В него, в частности, включены "Адмиралтейские верфи", "Алмаз-Антей", Ижевский механический завод, концерны "Калашников" и "Ижмаш", Научно-производственное объединение "СПЛАВ", ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург", компания "Рособоронэкспоорт", Акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова", АО "Федеральный научно- производственный центр "Титан-Баррикады", военно- промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" (ВПК "НПО машиностроения"), ООО "Молот-Оружие", ОАО "Мытищинский машиностроительный завод", Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "НОВАТОР", корпорация "ОБОРОНПРОМ", акционерное общество "Концерн Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), концерн "РТИ", корпорация УВЗ ("Уралвагонзавод"), госкорпорация Ростех, ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие". В перечне также указано НПО "Высокоточные комплексы", против него введены секторальные санкции ЕС.

Кроме того, в перспективе санкции могут затронуть партнеров российской корпорации "МиГ", компании "Сухой", "Вертолеты России", концерна "Созвездие", государственного научно-производственного предприятия "Базальт", корпорации "Тактическое ракетное вооружение", Научно- исследовательского института приборостроения имени В. В. Тихомирова, компании "Туполев", "Объединенной авиастроительной компании", "Объединенной двигателестроительной корпорации", "Объединенной приборостроительной корпорации" и "Объединенной судостроительной корпорации".

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