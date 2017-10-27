Более 600 тысяч беженцев-рохинджа прибыли в Бангладеш из Мьянмы

2017-10-27 14:47 | www.trend.az | 5

Свыше 605 тысяч беженцев-рохинджа прибыли в Бангладеш из Мьянмы с 25 августа, передает РИА Новости со ссылкой на Международное агентство по миграции.

Согласно данным МОМ на 26 октября, за два месяца в Кокс-Базар прибыли 605 089 рохинджа. При этом до начала кризиса в Бангладеш уже проживало свыше 300 тысяч рохинджа. Таким образом, в настоящее время общее количество беженцев этой народности в Кокс-Базаре в Бангладеш превышает 889 тысяч человек. В МОМ подчеркивают, что это самый быстроразвивающийся кризис с беженцами в мире. Гендиректор МОМ Уильям Лейси Свинг в понедельник не исключил, что в скором времени в Бангладеш будет уже один миллион беженцев этой народности.

Гуманитарные организации ООН активно оказывают помощь вновь прибывшим рохинджа. Люди приходят в Кокс-Базар истощенными, с физическими и психологическими травмами.

При этом помощь необходима рохинджа и в Мьянме. Из-за ограничений, которые ввели власти страны, гуманитарные агентства не могут доставить продовольствие и медикаменты в штат северный Ракхайн, где проживает народность рохинджа. Детский фонд ООН в пятницу заявил, что с 25 августа был вынужден прекратить лечение четырех тысяч детей с признаками серьезного истощения, так как в данный район был прекращен доступ.

Всемирная продовольственная программа в пятницу заявила о том, что получила разрешение от мьянманских властей по доставке продовольствия в северный Ракхайн и начала переговоры с руководством Мьянмы о деталях доставки. До событий 25 августа ВПП оказывала в северной Ракхайне продовольственную поддержку 110 тысячам человек местного населения и народности рохинджа.

Мьянманские военные 25 августа начали масштабную операцию против боевиков из организации "Араканская армия спасения рохинджа", организовавших синхронизированное нападение на пограничные посты, полицейские участки и воинские части в штате Ракхайн.

Ситуация на территориях проживания рохинджа остается неясной из-за отсутствия доступа прессы и международных представителей. Правозащитники обвиняют власти Мьянмы в убийстве представителей меньшинства, в то время как мьянманское правительство заявляет о проведении гуманитарной операции, а силовые акции объясняет нападениями террористов.

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