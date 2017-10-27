Посол Пакистана: «Сегодня в Кашмире правит большой государственный терроризм»

2017-10-27 12:45 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции, посвященной 27 октября – дню оккупации Кашмира, заявил чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Пакистан в Азербайджане Саид Хан Мохманд. Он сказал, что в связи с произошедшей в 1947 году оккупацией 27 октября каждый год в Пакистане отмечается как «черный день».

Коснувшись нагорно-карабахского конфликта, дипломат сказал, что Азербайджан пережил ту же трагедию, что и Пакистан: «Поэтому Азербайджан лучше других понимает Пакистан. Мы были свидетелями такой же человеческой трагедии».

Саид Хан Мохманд подчеркнул, что происходящие в Кашмире события являются нарушением прав человека: «Сегодня в Кашмире правит большой государственный терроризм. С июня прошлого года по сентябрь текущего года были убиты 460 человек, более 20 тысяч человек получили ранения».

По словам посла, Индия должна с уважением отнестись к резолюциям ООН и приложить усилия для решения этой проблемы.