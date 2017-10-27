До конца месяца в районах Азербайджана ожидаются сильный ветер, дожди

2017-10-27 12:47 | www.apa.az | 5

26 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Утром местами будет слабый туман, изморось.

Северо-западный ветер сменится юго-западным.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-14°, днем 18-23°, в Баку ночью 12-14°, днем 21-23° тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 мм до 757 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем – 55-60%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди. Утром местами будет туман.

Западный ветер усилится. Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем 18-23°, в горах ночью 5-10°, днем 13-18° тепла.

С полудня 28 октября и до конца месяца усилится западный ветер, 28-29 октября местами будут дожди.