В Азербайджане ежегодно оперируют 4-5 тысяч человек из-за желчнокаменной болезни

2017-10-27 10:34 | www.oxu.az | 5

"Каждый год в мире 1,5-1,6 млн человек переносят операцию из-за желчнокаменной болезни. В России эта цифра составляет 110 тыс., в США 600 тыс., в Азербайджане – в пределах 4-5 тыс".

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал доктор медицинских наук, профессор Алинияз Мамедов.

По его словам, проводимые научно-исследовательские работы и наблюдения показывают рост числа больных желчнокаменной болезнью в последнее время. Это заболевание встречается у 10-15 процентов населения мира. Если рост будет продолжаться такими темпами, то к 2050 году этот показатель достигнет 20 процентов.

Э.А.

